Прогноз погоды по Беларуси на день 23 января.

Облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшие осадки, в основном дождь. Местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +1..+6°C, по югу до +8°C.

Сегодня в Минске: облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Местами по городу слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха утром -1..+1°C, днем +1 +3°C, вечером 0..+2°C.