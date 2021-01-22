Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 22 января. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Местами туман и слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха максимальная днем 0.. +6°С. В Минске: облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Местами по городу туман и слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха утром -1.. -3°С, днем 0.. +2°С, вечером -1.. +1°С.

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▪ Опубликовано 22.01.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36193 | Новости в RSS.

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