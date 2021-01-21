Прогноз погоды по республике на 22-24 января

22 января погодные условия будет определять теплая воздушная масса атлантического происхождения. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Местами ожидается туман и слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -3..+2°С, днем -1..+4°С. Атмосферное давление ночью будет падать.

23 января сохранится влияние теплой влажной воздушной массы средиземноморского происхождения. Ожидается преобладание облачной погоды. Местами по республике прогнозируются небольшие кратковременные дожди, туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный порывистый. Температура воздуха ночью -2..+4°С, днем 0..+5°С, по Брестской области местами она повысится до +7°С.

24 января ночью погодные условия будет определять поле пониженного атмосферного давления, днем республика окажется в зоне влияния фронтальной системы, смещающейся с Карпат. Сохранится преобладание облачной погоды. Ночью местами по юго-западу, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные осадки (дождь, переходящий в мокрый снег). В отдельных районах ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти порывистый. Температура воздуха ночью -2..+4°С, днем 0..+6°С.