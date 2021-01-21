Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 21 января. Облачно с прояснениями. Преимущественно по северо-востоку пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидается туман, гололед, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер южный, юго-западный порывистый. Температура воздуха максимальная днем составит -2..+4°C. В Минске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Местами по городу туман, гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха утром -4..-6°C, днем +1..+3°C, вечером -1..+1°C.

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▪ Опубликовано 21.01.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36188 | Новости в RSS.

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