Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях!
21 января (четверг) ожидается резкое изменение погодных условий: в дневные часы максимальная температура воздуха по стране составит -2..+4°С. В ночные и утренние часы во многих районах Брестской и Гродненской областей ожидается гололед.
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▪ Опубликовано 20.01.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36186
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