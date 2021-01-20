Прогноз погоды по республике на 21-23 января

21 января погодные условия в Беларуси будет в основном определять атмосферный фронт, вслед за которым начнет поступать теплая воздушная масса атлантического происхождения. Облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории пройдут осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь), в отдельных районах по северу ожидается сильный снег, мокрый снег. Днем преимущественно по северо-востоку осадки (мокрый снег, дождь). Местами, а в ночные и утренние часы во многих районах Брестской и Гродненской областей прогнозируется гололед. Местами туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью будет от +1°С по юго-западу до -16°С по востоку страны, днем -2..+4°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем существенно не изменится.

22-23 января сохранится влияние теплой влажной воздушной массы, поступающей с юго-запада Европы, 23 января днем в западных районах скажется влияние фронтального раздела.

22 января облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Местами ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -4..+1°С, днем -1..+6°С.

23 января преобладание облачной погоды. Местами по республике пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. В отдельных районах ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный порывистый, днем в западных районах местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью -2..+3°С, днем 0..+6°С.