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Повышение температуры воздуха обусловит на водных объектах таяние ледяного покрова
В истекший период (16-19 января) морозная погода способствовала установлению ледостава и нарастанию толщины льда на водных объектах страны.
По состоянию на 20 января на реках бассейнов Западной Двины, Днепра, Березины, Сожа, Припяти, большинстве рек бассейнов Немана и Вилии наблюдается ледостав толщиной 5-21 см, местами в ледяном покрове отмечаются полыньи.
На водохранилищах Вилейское, Чигиринское, Заславское, Солигорское, Красная Слобода, озерах Лукомское, Дривяты, Нарочь и Червоное отмечается сплошной ледяной покров, толщина его увеличилась и находится в пределах от 14 см до 24 см.
На реках страны почти повсеместно происходит рост уровней воды с интенсивностью 1-29 см за сутки.
В ближайшие дни прогнозируемое повышение температуры воздуха обусловит на водных объектах страны таяние ледяного покрова и появление воды на льду. В уровенном режиме рек будет наблюдаться рост уровней воды.
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▪ Опубликовано 20.01.21 | гидрологи Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36184
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