Повышение температуры воздуха обусловит на водных объектах таяние ледяного покрова

В истекший период (16-19 января) морозная погода способствовала установлению ледостава и нарастанию толщины льда на водных объектах страны.

По состоянию на 20 января на реках бассейнов Западной Двины, Днепра, Березины, Сожа, Припяти, большинстве рек бассейнов Немана и Вилии наблюдается ледостав толщиной 5-21 см, местами в ледяном покрове отмечаются полыньи.

На водохранилищах Вилейское, Чигиринское, Заславское, Солигорское, Красная Слобода, озерах Лукомское, Дривяты, Нарочь и Червоное отмечается сплошной ледяной покров, толщина его увеличилась и находится в пределах от 14 см до 24 см.

На реках страны почти повсеместно происходит рост уровней воды с интенсивностью 1-29 см за сутки.

В ближайшие дни прогнозируемое повышение температуры воздуха обусловит на водных объектах страны таяние ледяного покрова и появление воды на льду. В уровенном режиме рек будет наблюдаться рост уровней воды.