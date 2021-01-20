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Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

  21 января (четверг) ожидается резкое изменение погодных условий: в дневные часы максимальная температура воздуха по стране составит -2..+4°С. В ночные и утренние часы во многих районах Брестской и Гродненской областей ожидается гололед.

Оранжевый уровень опасности.


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▪ Опубликовано 20.01.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36182

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