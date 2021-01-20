Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

21 января (четверг) ожидается резкое изменение погодных условий: в дневные часы максимальная температура воздуха по стране составит -2..+4°С. В ночные и утренние часы во многих районах Брестской и Гродненской областей ожидается гололед.

Оранжевый уровень опасности.