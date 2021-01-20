Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 20 января. Облачная погода. Преимущественно по западной половине страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, возможен дождь). Местами гололёд, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный до порывистого. Максимальная температура воздуха +1 °С на юго-западе до -13 °С на северо-востоке. В Минске: Облачно. Без существенных осадков, лишь вечером небольшой снег (вероятность осадков 60-70%). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха утром -14..-16°С, днем -11.. -13°С, вечером -8.. -10°С.

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▪ Опубликовано 20.01.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36181 | Новости в RSS.

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