Метеоновости
Внимание!
В ночные часы 20 января (среда) местами по республике при прояснениях минимальная температура воздуха опустится до -25 -26°С, днем в отдельных районах Брестской и Гродненской областей ожидается гололед. Местами на дорогах страны сохранится гололедица.
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▪ Опубликовано 19.01.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36179
▪ Условия републикации «Предупреждение о неблагоприятном явлении».