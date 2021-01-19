Внимание!

В ночные часы 20 января (среда) местами по республике при прояснениях минимальная температура воздуха опустится до -25 -26°С, днем в отдельных районах Брестской и Гродненской областей ожидается гололед. Местами на дорогах страны сохранится гололедица.

Уровень опасности: желтый.