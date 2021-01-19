Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 19 января. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха -10.. -16°С. В Минске: Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха утром -12..-14°С, днем -12.. -14°С, вечером -14.. -16°С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 19 января.»

▪ Опубликовано 19.01.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36177 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 19 января.».