Прогноз погоды по республике на 19-21 января

19 января погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления и холодная воздушная масса арктического происхождения. Ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -19..-24°С, местами -25..-27°С, в северных районах -13..-18°С; максимальная днем -10..-16°С.

20 января ночью республика останется в холодной воздушной массе, в юго-западных районах сохранится влияние малоактивного атмосферного фронта. В дневные часы погоду будет определять система фронтов, смещающаяся с территории Западной Европы. В юго-западных районах ослабление морозов. Ожидается облачная с прояснениями погода, ночью по Брестской и Гродненской областям, днем на большей части республики кратковременный снег, слабая метель; днем по юго-западу мокрый снег, возможен дождь, местами гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -16..-23°С, при прояснениях до -26°С, по юго-западу -9..-15°С, в крайних юго-западных районах Брестской области -6..-8°С; максимальная днем -6..-13°С по юго-западу -5..+1°С.

21 января погоду в стране обусловит атмосферный фронт, смещающийся в северо-восточном направлении, вслед за которым на территорию Беларуси начнет поступать теплая воздушная масса атлантического происхождения. Дальнейшее ослабление морозов. Ожидается облачная с прояснениями погода, ночью на большей части территории, днем местами, преимущественно по северо-восточной половине страны, кратковременные осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью минимальная от 0..+1°С по юго-западу до -13..-15°С по востоку страны, максимальная днем -2..+4°С.