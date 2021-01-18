Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 18 января. Переменная облачность. Местами небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха -14.. -20°C, в отдельных районах -10..-13°C. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха утром -22.. -24°C, днем -14.. -16°C, вечером -17.. -20°C.

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▪ Опубликовано 18.01.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36173 | Новости в RSS.

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