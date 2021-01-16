Прогноз погоды по республике на 17-19 января

17 января погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления и холодная воздушная масса. Облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер северный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью -19..-24°С, местами при прояснениях воздух будет охлаждаться до -25..-29°С, по юго-западу -16..-18°С; днем она составит -13..-19°С. Атмосферное давление будет расти.

18 и 19 января погоду в нашей стране в основном будут определять малоактивные фронтальные разделы и холодная воздушная масса арктического происхождения. Облачно с прояснениями. Сохранится холодная погода.

18 января местами по стране, а утром и днем во многих районах Витебской и Минской областей прогнозируется небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью -19..-25°С, при прояснениях -26..-29°С, в крайних северо-западных районах -15..-18°С; днем она будет -12..-19°С, по северу страны -8..-11°С.

19 января ночью местами, днем в западных районах республики пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -16..-22°С, при прояснениях -23..-28°С, в северных районах -10..-15°С; днем -8..-15°С, по юго-западу -3..-7°С.