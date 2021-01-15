Морозная погода будет способствовать нарастанию толщины льда на водоемах

В истекший период (12-14 января) на водных объектах страны отмечалось усиление ледообразовательных процессов. На реках наблюдались колебания уровней воды, на притоке Березины реке Свислочь у д. Теребуты уровень воды опустился ниже отметки выхода воды на пойму.

По состоянию на 15 января ледостав и ледостав с полыньями наблюдается на Западной Двине у г. Сураж, д. Улла и большинстве ее притоков, Днепре у г. Жлобин, Соже у г. Гомель, некоторых их притоках и отдельных притоках Припяти. На остальном протяжении указанных выше рек, а также на Немане, Вилии, Березине и Припяти отмечаются забереги и шугоход.

На озере Нарочь наблюдается неполный ледяной покров. Сплошной ледяной покров отмечается на водохранилищах Заславское, Солигорское, Красная Слобода, озерах Лукомское, Дривяты и Червоное. На Чигиринском и Вилейском водохранилищах установился ледостав толщиной 10 см и 21 см соответственно.

На реках страны местами отмечаются резкие (до 46 см за сутки) колебания уровней воды, обусловленные зажорами льда.

В ближайшие дни морозная погода будет способствовать дальнейшему ледообразованию на реках и нарастанию толщины льда на водоемах.