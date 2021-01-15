Прогноз погоды по Беларуси на 16-18 января

16 января погодные условия в Беларуси будут определять область пониженного атмосферного давления и холодная воздушная масса, поступающая с севера. Облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха ночью -18..-24°С, местами при прояснениях -25..-26°С, по юго-западу она составит -15..-17°С; днем -15..-20°С, по юго-западу -9..-14°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.

17 и 18 января погоду в стране в основном будет определять поле повышенного атмосферного давления и холодная воздушная масса, сформированная в северных широтах. Облачно с прояснениями. Ожидается дальнейшее усиление морозов.

17 января ночью и утром в отдельных районах прогнозируется небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью -18..-25°С, при прояснениях воздух будет охлаждаться до -26..-29°С, днем -14..-19°С.

18 января преимущественно без осадков, лишь утром и днем в отдельных районах по северу республики ожидается небольшой кратковременный снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью -19..-25°С, местами -26..-29°С; днем -10..-17°С, в отдельных районах -18..-19°С.