Метеоновости
Внимание!
16 января (суббота) на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица. Местами при прояснениях минимальная температура воздуха в ночные часы опустится до -25..-26°С. 17-18 января (воскресенье-понедельник) ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха: в ночные часы местами по стране температура воздуха опустится до -25..-29°С.
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▪ Опубликовано 15.01.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36161
▪ Условия републикации «Предупреждение о неблагоприятном явлении».