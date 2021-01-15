Внимание!

16 января (суббота) на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица. Местами при прояснениях минимальная температура воздуха в ночные часы опустится до -25..-26°С. 17-18 января (воскресенье-понедельник) ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха: в ночные часы местами по стране температура воздуха опустится до -25..-29°С.

Уровень опасности: желтый.