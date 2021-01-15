Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 15 января. Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха -13.. -19°С, в юго-западных районах -8.. -12°С. В Минске: Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха утром -12.. -14°С, днем -15.. -17°С, вечером -15.. -17°С.

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▪ Опубликовано 15.01.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36160 | Новости в RSS.

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