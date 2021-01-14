Метеоновости
Прогноз погоды по республике на 15-17 января
15 января погодные условия в Беларуси будут определяться областью пониженного атмосферного давления и поступлением холодных воздушных масс с севера. Облачно с прояснениями. Ночью во многих районах, днем местами небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток -13..-19°С, местами воздух будет охлаждаться до -20..-22°С, в юго-западных районах -9..-12°С. Атмосферное давление будет расти.
Ожидается дальнейшее усиление морозов.
16 января продолжится вторжение неустойчивых холодных арктических воздушных масс с севера Европейской части России. Облачно с прояснениями. Местами по стране пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -16..-23°С, при прояснениях до -25°С; днем -13..-20°С, местами до -22°С, по Брестской области -10..-12°С.
17 января в ночные часы сохранится влияние неустойчивых холодных арктических воздушных масс, днем погоду в основном будет формировать поле повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Ночью и утром в отдельных районах пройдет небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -18..-25°С, при прояснениях -26..-29°С, днем -14..-19°С.
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▪ Опубликовано 14.01.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36159 | Новости в RSS.
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