Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 14 января. Облачно с прояснениями. На большей части территории снег, местами слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха будет колебаться от -2°C по юго-западу до -12°C по востоку. В Минске: временами небольшой снег (вероятность осадков 60-70%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха утром -7.. -9°C, днем -8.. -10°C, вечером -11..-13°C.

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▪ Опубликовано 14.01.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36156 | Новости в RSS.

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