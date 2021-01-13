Прогноз погоды по республике на 14-16 января

14 января погодные условия в Беларуси будут определяться областью пониженного атмосферного давления и поступлением холодных воздушных масс. Облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдет снег, местами ожидается слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха в течение суток составит -8..-14°С, по юго-западной половине страны -2..-7°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем интенсивно расти.

15 января скажется влияние малоактивной фронтальной системы и холодных воздушных масс, распространяющихся с северных широт. Облачно с прояснениями. На большей части территории республики прогнозируется кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток -13..-20°С, по Брестской области она составит -10..-12°С; в ночные часы при прояснениях до -22°С.

16 января продолжится поступление неустойчивых холодных воздушных масс с севера Европейской части России. Облачно с прояснениями. Местами по стране ожидается небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью -17..-23°С, местами до -25°С, днем она составит -13..-20°С, местами до -22°С, по Брестской области -10..-12°С.