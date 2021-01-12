Прогноз погоды по республике на 13-15 января

13 января погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты. Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдет снег, местами слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток составит 0..-6°С, ночью при прояснениях до -8°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем существенно не изменится.

Похолодает. Ожидается облачная погода.

14 января погодные условия будет формировать область пониженного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе и малоподвижный фронтальный раздел. Временами снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток -7..-13°С, в юго-западных районах -3..-6°С; в ночные часы преимущественно по северо-востоку страны местами воздух будет охлаждаться до -14..-15°С.

15 января республика окажется в холодной неустойчивой воздушной массе арктического происхождения. На большей части территории республики пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха в течение суток -13..-20°С, по юго-западу -10..-12°С; ночью в отдельных районах по северо-востоку до -22°С.