Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 12 января. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный, по северо-западной половине порывистый. Максимальная температура воздуха -4, +1.

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▪ Опубликовано 12.01.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36146 | Новости в RSS.

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