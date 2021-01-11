На водных объектах возобновились ледообразовательные процессы

В истекший период (6-10 января), в связи с понижением температуры воздуха, на водных объектах страны возобновились ледообразовательные процессы.

По состоянию на 11 января ледяные образования в виде заберегов и шугохода отмечаются на Соже, большем протяжении Западной Двины, Днепра, Березины и большинстве их притоков. Ледостав и ледостав с полыньями наблюдается на Западной Двине у г. Сураж и д. Улла, ее притоке реке Нача, а также на притоке Сожа реке Беседь.

На водохранилищах Вилейское, Чигиринское, Заславское, Солигорское, Красная Слобода, озерах Лукомское и Дривяты наблюдается ледяной покров, однако структура льда неоднородна, местами отмечаются полыньи, при передвижении по льду необходимо соблюдать осторожность. На озерах Нарочь и Червоное отмечаются забереги.

На реках страны наблюдаются колебания уровней воды с интенсивностью на большинстве рек 1-11 см за сутки, на Западной Двине до 30 см за сутки. На притоке Березины реке Свислочь у д. Теребуты уровень воды находится выше отметки выхода воды на пойму.

В ближайшие дни, в связи с сохранением морозной погоды, ледообразовательные процессы на водных объектах страны продолжатся.

В уровенном режиме рек будут наблюдаться колебания уровней воды, местами резкие, в результате зажоров льда.