Прогноз погоды на день 9 января

Облачно. Временами снег, мокрый снег. Местами налипание мокрого снега. В отдельных районах слабые туман и гололед. Местами на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха 0.. -6°C. В Минске: временами снег (вероятность осадков более 90%). Местами на дорогах гололедица. Температура воздуха утром -3.. -4°C, днем -2.. -4°C, вечером -3.. -5°C.