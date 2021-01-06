Прогноз погоды по республике на 7-9 января

7 января погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты и неустойчивая воздушная масса, поступающая с территории Украины. Ожидается преимущественно облачная погода. На большей части территории осадки (мокрый снег, дождь). Местами туман, гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -5..+1°С, днем -2..+3°С. Атмосферное давление будет интенсивно падать.

8 января республика окажется под влиянием атмосферных фронтов от циклона с центром над северо-востоком Украины. Ожидается облачная погода. На большей части территории страны пройдут осадки (в основном мокрый снег, по югу - с дождем), ночью местами сильный мокрый снег. В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений умеренный, днем по юго-востоку порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -5..+2°С, днем -4..+3°С.

9 января скажется влияние тыловой, более холодной части циклона. Ожидается преобладание облачной погоды. Временами осадки, в основном снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью 0..-6°С, в северных районах до -8°С, днем от -6°С по северу до +1°С по югу республики.