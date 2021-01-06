Прогноз погоды на день 6 января

Облачно. На большей части территории осадки (мокрый снег, дождь). Местами гололед, налипание мокрого снега, слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Максимальная температура воздуха -2.. +4°C. В Минске: временами осадки (в основном мокрый снег) (вероятность осадков 70-80%). Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха утром около -2°C, днем 0.. -2°C, вечером около -2°C.