Прогноз погоды по Беларуси на 6-8 января

6 января погодные условия в Беларуси будут определять атмосферныефронты и теплая воздушная масса, поступающая с территории Украины. Облачно. На большей части территории страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидается туман, гололед, налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -4..+2°С, днем -2..+4°С. Атмосферное давление будет интенсивно падать.

7 января погоду в стране будут определять фронтальные системы и влажные неустойчивые воздушные массы, смещающиеся с территории Украины. Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточной четверти умеренный. Температура воздуха ночью -6..+1°С, днем -3..+3°С.

8 января республика окажется под влиянием атмосферных фронтов от циклона с центром над северо-востоком Украины. Облачно. Временами прогнозируются осадки (в основном мокрый снег, преимущественно по югу с дождем). В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью -5..+2°С, днем -4..+3°С.