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На реках возобновятся ледообразовательные процессы
В истекший период (31 декабря - 4 января) погодные условия способствовали вскрытию и очищению рек от ледяных образований.
По состоянию на 5 января ледостав и ледостав с полыньями наблюдается на Западной Двине у г. Сураж и д. Улла, притоке Сожа реке Беседь. На водохранилищах Вилейское, Чигиринское, Заславское, Солигорское, Красная Слобода, озерах Дривяты и Червоное сохраняется ледяной покров, однако в нем увеличились пространства с открытой водной поверхностью, структура льда изменилась, выходить на лед крайне опасно. На озере Нарочь наблюдаются забереги.
В результате выпадения осадков на реках страны наблюдается рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-11 см, в результате чего на притоке Березины реке Свислочь у д. Теребуты уровень воды достиг отметки выхода воды на пойму.
В ближайшие дни на водных объектах страны таяние ледяного покрова продолжится, рост уровней воды на реках сохранится, в результате чего на Вилии у д. Стешицы и притоке Березины реке Сушанка у д. Суша уровни воды приблизятся к отметкам выхода воды на пойму.
В конце текущей недели, в связи с ожидаемым понижением температуры воздуха, на реках возобновятся ледообразовательные процессы.
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▪ Опубликовано 05.01.21 | гидрологи Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36122
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