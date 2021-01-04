Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Наблюдающиеся по республике и в Минске туманы в период с 11 до 16 часов распространятся на большую часть территории и сохранятся до конца дня 4 января (понедельник) и в течение ночи 5 января (вторник). Видимость в тумане 100-500 метров.

Оранжевый уровень опасности.