Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

В период с 22 ч 3 января (воскресенье) до 04 ч 4 января (понедельник) по западу республики во многих районах ожидаются туманы, которые сохранятся в ночные и утренние часы 4 января (понедельник). Видимость в тумане 100-500 м.

Оранжевый уровень опасности.