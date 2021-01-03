Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
В период с 22 ч 3 января (воскресенье) до 04 ч 4 января (понедельник) по западу республики во многих районах ожидаются туманы, которые сохранятся в ночные и утренние часы 4 января (понедельник). Видимость в тумане 100-500 м.
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▪ Опубликовано 03.01.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36109
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