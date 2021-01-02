Метеоновости
Прогноз погоды по Беларуси на день 2 января
Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха -2..+3°С. В Минске: облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха утром 0..-1 °С, днем около 0 °С, вечером около 0 °С.
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▪ Опубликовано 02.01.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36104 | Новости в RSS.
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