Прогноз погоды по Беларуси на день 2 января

Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха -2..+3°С. В Минске: облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха утром 0..-1 °С, днем около 0 °С, вечером около 0 °С.