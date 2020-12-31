Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
Сегодня, 31 декабря (четверг), наблюдающиеся местами по республике туманы в период с 19 ч 40 мин до 23 ч распространятся на большую часть территории и сохранятся в ночные часы 1 января (пятница). Видимость в тумане 100-500 м.
Наблюдающийся по городу Минску туман сохранится до конца дня 31 декабря (четверг) и в течение ночи 1 января (пятница). Видимость в тумане 100-500 м.
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▪ Опубликовано 31.12.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36098
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