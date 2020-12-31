Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Сегодня, 31 декабря (четверг), наблюдающиеся местами по республике туманы в период с 19 ч 40 мин до 23 ч распространятся на большую часть территории и сохранятся в ночные часы 1 января (пятница). Видимость в тумане 100-500 м.

Наблюдающийся по городу Минску туман сохранится до конца дня 31 декабря (четверг) и в течение ночи 1 января (пятница). Видимость в тумане 100-500 м.

Оранжевый уровень опасности.