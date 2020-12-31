Метеоновости
Разрушение льда на водных объектах продолжится, выходить на лед опасно
В истекший период (25-29 декабря) характер погоды способствовал вскрытию и очищению отдельных участков рек страны от ледяных образований.
По состоянию на 30 декабря ледяные образования практически полностью отсутствуют на реках бассейнов Немана, Вилии, Березины и Припяти. Забереги и шугоход наблюдаются на Соже, в верховьях Немана и Днепра, отдельных притоках Западной Двины. На Припяти на участке Петриков – Наровля отмечается ледоход.
Ледостав и ледостав с полыньями сохраняется на Западной Двине у г. Сураж и г. Улла, ее притоках реках Оболь и Полота, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин и г. Речица, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, притоке Сожа реке Беседь, местами на льду отмечается вода.
На озере Нарочь наблюдаются забереги. На водохранилищах Вилейское, Чигиринское, Заславское, Солигорское, Красная Слобода, озерах Дривяты и Червоное сохраняется ледяной покров, местами с полыньями. Структура льда меняется, выходить на лед опасно.
В результате сложившихся метеорологических условий на большинстве рек происходит рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-9 см.
В ближайшие дни разрушение льда на водных объектах страны продолжится, в уровенном режиме рек существенных изменений не произойдет.
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▪ Опубликовано 31.12.20 | гидрологи Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36097
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