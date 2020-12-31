Разрушение льда на водных объектах продолжится, выходить на лед опасно

В истекший период (25-29 декабря) характер погоды способствовал вскрытию и очищению отдельных участков рек страны от ледяных образований.

По состоянию на 30 декабря ледяные образования практически полностью отсутствуют на реках бассейнов Немана, Вилии, Березины и Припяти. Забереги и шугоход наблюдаются на Соже, в верховьях Немана и Днепра, отдельных притоках Западной Двины. На Припяти на участке Петриков – Наровля отмечается ледоход.

Ледостав и ледостав с полыньями сохраняется на Западной Двине у г. Сураж и г. Улла, ее притоках реках Оболь и Полота, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин и г. Речица, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, притоке Сожа реке Беседь, местами на льду отмечается вода.

На озере Нарочь наблюдаются забереги. На водохранилищах Вилейское, Чигиринское, Заславское, Солигорское, Красная Слобода, озерах Дривяты и Червоное сохраняется ледяной покров, местами с полыньями. Структура льда меняется, выходить на лед опасно.

В результате сложившихся метеорологических условий на большинстве рек происходит рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-9 см.

В ближайшие дни разрушение льда на водных объектах страны продолжится, в уровенном режиме рек существенных изменений не произойдет.