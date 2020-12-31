Прогноз погоды по республике на 1-3 января

1 января погодные условия в Беларуси будут определять активные атмосферные фронты от циклона, смещающегося с территории Украины через восточные районы нашей страны. Облачно. На большей части территории пройдут осадки (дождь, мокрый снег), местами сильные осадки. В отдельных районах ожидаются слабый гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха в течение суток -1..+5°С, днем по юго-востоку до +7°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем существенно не изменится.

2 января погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления. По северо-восточной половине республики еще скажется влияние фронтальных разделов. Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по северо-восточной половине республики, днем по северо-востоку страны пройдут кратковременные осадки (в основном мокрый снег). В отдельных районах слабые туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти умеренный, по северо-восточной половине порывистый. Температура воздуха ночью -5..+2°С, днем -2..+4°С.

3 января территория Беларуси будет находиться под влиянием влажной неустойчивой воздушной массы. Облачно с прояснениями. Местами по стране прогнозируются небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -4..+2°С, по северу до -6°С, днем -2..+5°С.