Прогноз погоды по Беларуси на день 31 декабря

Облачно с прояснениями. На большей части территории осадки (дождь, мокрый снег). В утренние часы во многих районах, днем местами туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +1..+6°C, по Гомельской области до +8°C.

В Минске: облачно с прояснениями. Кратковременные осадки (в основном дождь) (вероятность осадков 80-90%). В утренние часы временами туман. Днем местами по городу туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северный умеренный. Температура воздуха утром +2..+3°C, днем около +3°C, вечером +1..+2°C.