Прогноз погоды по Беларуси на 31 декабря, 1-2 января

31 декабря погодные условия будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с юго-запада Европы. Облачно, днем с прояснениями. На большей части территории страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Местами ожидается туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный с переходом на северный умеренный. Температура воздуха ночью -1..+5°С, днем +1..+7°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.

1 января с территории Украины ожидается перемещение очередной системы активных фронтов. Преобладание облачной погоды. На большей части территории республики ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами слабые туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый умеренный, днем в отдельных районах порывистый. Температура воздуха в течение суток от -1°С по северо-западу до +7°С по юго-востоку страны.

2 января погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, по северо-восточной половине еще скажется влияние атмосферных фронтов. Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по северо-восточной половине, днем по северо-востоку страны пройдут кратковременные осадки (в основном мокрый снег). В отдельных районах ожидаются слабые туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти умеренный, по северо-востоку порывистый. Температура воздуха ночью -4..+3°С, днем -2..+4°С.