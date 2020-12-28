Прогноз погоды по республике на 29-31 декабря

29 декабря погодные условия Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с юго-запада Европы. Облачно. На большей части территории страны пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. По востоку республики ожидается гололед, ночью местами пройдут сильные осадки. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, южный сильный порывистый. Температура воздуха ночью -3..+3°С, по западу до +5°С; днем она составит 0..+5°С, по западу до +8°С. Атмосферное давление будет падать.

30 декабря погодные условия в основном будут формировать неустойчивые воздушные массы южного происхождения. Облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром ожидаются слабые туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-восточный порывистый. Температура воздуха ночью -2..+4°С, днем +1..+6°С, по югу до +8°С.

31 декабря скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с юга Европы. Преобладание облачной погоды. Временами осадки, в основном дождь. Ночью и утром местами слабые туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -1..+6°С, днем +2..+8°С.