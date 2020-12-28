Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
Сегодня, 28 декабря (понедельник), в период с 6 до 12 часов на большей части территории республики(в Минске около 9-12 часов) ожидается гололед, на дорогах гололедица. Неблагоприятные явления сохранятся до конца дня.
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▪ Опубликовано 28.12.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36073
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