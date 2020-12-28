Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Сегодня, 28 декабря (понедельник), в период с 6 до 12 часов на большей части территории республики(в Минске около 9-12 часов) ожидается гололед, на дорогах гололедица. Неблагоприятные явления сохранятся до конца дня.

Оранжевый уровень опасности.