Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

28 декабря (понедельник) ночью по западу, утром и днем во многих районах республики и Минске ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

29 декабря (вторник) во многих районах республики и в Минске сохранится усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.