Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
28 декабря (понедельник) ночью по западу, утром и днем во многих районах республики и Минске ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
29 декабря (вторник) во многих районах республики и в Минске сохранится усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
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▪ Опубликовано 27.12.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36072
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