Прогноз погоды по Беларуси на день 27 декабря

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер южный умеренный, по западным районам местами порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от -2°С до +2°С. В Минске: облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 10-15%). На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха утром 0..-2°С, днем 0..-2°С, вечером 0..-1°С.