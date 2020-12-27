Метеоновости
Прогноз погоды по Беларуси на день 27 декабря
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер южный умеренный, по западным районам местами порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от -2°С до +2°С. В Минске: облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 10-15%). На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха утром 0..-2°С, днем 0..-2°С, вечером 0..-1°С.
Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 27 декабря»
▪ Опубликовано 27.12.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36070 | Новости в RSS.
▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 27 декабря».