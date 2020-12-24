Прогноз погоды по республике на 25-27 декабря

25 декабря погодные условия в Беларуси будут определять активные атмосферные фронты от циклона, смещающегося через северные районы нашей страны. Ожидается преобладание облачной погоды. Ночью временами пройдут осадки (дождь, мокрый снег), местами сильные осадки, налипание мокрого снега. Днем во многих районах кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха в течение суток составит 0..+5°С, во второй половине дня понижение до -1..-2°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем расти.

26 декабря территория республики будет находиться под влиянием тыловой части циклона, перемещающегося на территорию Тверской области. Преимущественно облачно. Ночью местами, днем на большей части территории республики пройдет кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер западный порывистый. Температура воздуха ночью 0..-5°С, днем - 3..+2°С.

27 декабря ночью погоду будут формировать неустойчивые воздушные массы северного происхождения. Днем республика будет находиться в области повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Ночью и утром местами прогнозируется кратковременный снег, днем без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южной четверти порывистый. Температура воздуха ночью -1..-8°С, днем -5..+1°С.