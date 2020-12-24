Усиления ледообразовательных процессов не ожидается. Выходить на лед опасно

В истекший период (22-23 декабря) погодные условия способствовали очищению от ледяных образований Западной Двины у г. Полоцк, Припяти у г. Черничи и ее притоков рек Пина, Уборть. Вскрылись Березина у г. Борисов и Припять у г. Петриков, а также притоки Западной Двины реки Усвяча и Нача, здесь в настоящее время отмечаются забереги и ледоход.

По состоянию на 24 декабря ледостав и ледостав с полыньями наблюдается на Западной Двине у г. Сураж и д. Улла, еѐ притоках реках Кривинка, Оболь, Полота и Дрыса, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин и г. Речица, Березине у г. Березино, г. Бобруйск и г. Светлогорск, Припяти у г. Мозырь, а также на притоке Сожа реке Беседь. Забереги и шугоход отмечаются на Соже, отдельных участках Припяти и Днепра, некоторых их притоках, а также в верховьях Немана и Березины.

На озере Нарочь наблюдаются забереги. На водохранилищах Чигиринское, Вилейское, Заславское, Солигорское, Красная Слобода, озерах Червоное и Дривяты наблюдается ледяной покров, местами в нем отмечаются пространства с открытой водной поверхностью. Выходить на лед крайне опасно.

На реках страны наблюдаются колебания уровней воды с интенсивностью в основном 1-12 см за сутки, на Припяти у г. Петриков отмечается резкий (42 см) суточный подъем уровня воды, обусловленный затором льда.

В ближайшие дни усиления ледообразовательных процессов не ожидается, выпадение осадков будет способствовать повышению уровней воды на большинстве рек страны.