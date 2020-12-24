Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 24 декабря Преобладание облачной погоды. Во многих районах осадки (дождь, мокрый снег). Местами туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха максимальная днем -1..+5°C, по юго-западу +6..+9°C. В Минске преобладание облачной погоды. Временами осадки (дождь, мокрый снег) (вероятность осадков более 90 %). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха утром 0..+1°C, днем 0..+2°C, вечером 0..+2°C.

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▪ Опубликовано 24.12.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36058 | Новости в RSS.

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