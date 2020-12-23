Прогноз погоды по республике на 24-26 декабря

24 декабря погодные условия в Беларуси ночью будет определять теплая влажная воздушная масса, днем скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с территории Западной Европы. Ожидается преобладание облачной погоды. Ночью местами небольшой мокрый снег, днем во многих районах осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах туман. Местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный, днем по востоку порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем -1..+5°С, по юго-западу +6..+9°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет интенсивно падать.

25 декабря погоду обусловит циклон, перемещающийся с территории Польши на север Беларуси. Ожидается облачная погода. Ночью временами осадки, в отдельных районах по востоку страны сильные осадки (дождь, мокрый снег). Днем на большей части территории республики кратковременные осадки, в основном снег, мокрый снег. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха в течение суток 0..+5°С.

26 декабря территория республики будет находиться под влиянием тыловой части циклона, перемещающегося на территорию Московской области. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории республики кратковременный снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный порывистый. Температура воздуха ночью 0..-6°С, днем -3..+2°С.