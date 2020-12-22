Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 22 декабря Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, по западу временнами осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха максимальная днем -3..+3°С. В Минске: облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 10-15%). Местами по городу слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха утром 0..-2°С, днем -1..+1°С, вечером 0..-1°С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 22 декабря»

▪ Опубликовано 22.12.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36048 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 22 декабря».