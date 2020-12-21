Таяние льда на водных объектах страны продолжится

В истекший период (16-20 декабря) синоптическая обстановка способствовала вскрытию и очищению от ледяных образований рек бассейнов Немана и Вилии, большинства рек бассейна Припяти, отдельных участков рек бассейнов Западной Двины, Днепра, Березины и Сожа.

По состоянию на 21 декабря забереги и шугоход отмечаются на всем протяжении Сожа, Западной Двине у г. Полоцк, Днепре у г. Могилев, Березине у г. Бобруйск, Припяти у д. Черничи и г. Наровля, некоторых их притоках, а также на Немане у г. Столбцы.

Ледостав и ледостав с полыньями наблюдается на Западной Двине у г. Сураж и д. Улла, большинстве ее притоков, Днепре у г. Жлобин и г. Речица, Березине у г. Борисов, г. Березино, г. Светлогорск, отдельных их притоках, а также на Припяти у г. Петриков и г. Мозырь, местами на льду отмечается вода. На озере Нарочь наблюдаются забереги. На водохранилищах Вилейское, Чигиринское, Заславское, Солигорское, Красная Слобода, озерах Дривяты и Червоное сохраняется тонкий ледяной покров, местами отмечаются пространства с открытой водной поверхностью. Выходить на лед крайне опасно.

На реках страны наблюдаются колебания уровней воды с суточной интенсивностью 1-13 см.

В ближайшие дни медленное таяние льда на водных объектах страны продолжится, вскроется река Полота, а реки Дисна, Уборть, Птичь очистятся от ледяных образований.