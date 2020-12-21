Метеоновости
Прогноз погоды по Беларуси на день 21 декабря
Облачная погода. Без существенных осадков. В первой половине дня во многих районах, до конца дня местами по территории туман. Слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха -2..+3°С. В Минске: облачно. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). В первой половине дня временами туман. Слабый гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха утром -2..3°С, днем -1..+1°С, вечером 0..-1°С.
Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 21 декабря»
▪ Опубликовано 21.12.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36043 | Новости в RSS.
▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 21 декабря».