Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Наблюдающиеся местами по стране туманы, в период с 20 до 23 часов 20 декабря (воскресенье) распространятся на большую часть территории и в Минск и сохранятся ночью и в первую половину дня 21 декабря (понедельник). Видимость в туманах 100-500 метров.

Оранжевый уровень опасности.