 

Метеоновости

Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

  Наблюдающиеся местами по стране туманы, в период с 20 до 23 часов 20 декабря (воскресенье) распространятся на большую часть территории и в Минск и сохранятся ночью и в первую половину дня 21 декабря (понедельник). Видимость в туманах 100-500 метров.

Оранжевый уровень опасности.


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▪ Опубликовано 20.12.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36041

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