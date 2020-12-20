Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
Наблюдающиеся местами по стране туманы, в период с 20 до 23 часов 20 декабря (воскресенье) распространятся на большую часть территории и в Минск и сохранятся ночью и в первую половину дня 21 декабря (понедельник). Видимость в туманах 100-500 метров.
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▪ Опубликовано 20.12.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36041
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