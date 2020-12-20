Прогноз погоды по Беларуси на день 20 декабря

Преобладание облачной погоды. Местами, в основном по востоку, пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). До 12-13 часов на большей части страны сохранится туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный слабый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от -1°С до +5°С. В Минске: преобладание облачной погоды. Без существенных осадков (вероятность осадков 10-15%). До 12-13 часов временами туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный слабый. Температура воздуха утром около 0°С, днем +1..+2°С, вечером +1..0°С.